Che tempo farà? Il primo bollettino meteo per l'Umbria per Fine Anno e Capodanno

Pioggia in città e a valle, un po' di neve lungo l'appennino umbro-marchigiano soprattutto sopra quota 1200 metri; un manto bianco buono per passeggiata, ciaspolate e un po'‎ di sci da fondo. Questo è il bollettino provvisorio per i prossimi tre giorni di dicembre redatto da Umbria Meteo e il Meteo.it. E per la Fine dell'Anno e Capodanno nessun rischio ghiaccio sulle strade - temperatura minime sopra i 2 gradi - cielo prevalentemente nuvoloso dove si alterneranno piogge, anche intense, a sporadiche schiarite durante le due giornate di festa che ci proietteranno nell'anno nuovo, il 2018.

Nel dettaglio: il 26 dicembre. Il cielo sarà molto nuvoloso ma senza precipitazioni la mattina. Che invece sono previste nel pomeriggio a carattere nevoso tra intono ai 1200 metri e di notte intorno ai mille. Non dissimile il 27 dicembre con temperature minime e massime in calo, pioggia a valle e ancora neve a quote tra i 1200-1300.