Nomine & Poltrone, il sindacato Cgil dei lavoratori della comunicazione ha scelto il suo segretario

Il sindacato regionale (targato Cgil) dei lavoratori e delle lavoratrici delle comunicazioni (poste, tlc, grafica e cartotecnica, spettacolo) ha un nuovo segretario generale: è Enrico Bruschi, 38 anni, di Città di Castello (Pg), già componente di segreteria della Filcams Cgil di Perugia. Bruschi, è stato eletto dall’assemblea generale della categoria, riunita a Perugia, alla presenza del segretario generale della Slc Cgil nazionale Fabrizio Solari e del segretario generale della Cgil Umbria, Vincenzo Sgalla, con 38 voti a favore, uno contrario e una scheda bianca. Il nuovo segretario subentra ad Alessandro Piergentili, che ha guidato la categoria negli ultimi 2 anni. A lui è andato il ringraziamento dell’assemblea per il lavoro svolto.

“È con emozione e grande senso di responsabilità che assumo questo incarico - ha detto Bruschi nel suo intervento - sono consapevole che i nostri settori sono tra quelli più direttamente interessati dalla rivoluzione tecnologica in atto, con tante nuove figure creative che si affacciano in questo mondo di frontiera. Il nostro impegno dunque – ha aggiunto – dovrà essere quello di allargare la nostra rappresentanza a queste figure oggi poco o per nulla tutelate, mantenendo al contempo un forte presidio nei settori più tradizionali, come poste, tlc e settore cartotecnico, particolarmente rilevante nella nostra regione”.