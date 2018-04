"Esserci sempre", la Polizia festeggia 166 anni: la cerimonia in uno dei luoghi simbolo di Perugia

Anche quest’anno “Esserci Sempre” sarà il tema conduttore delle celebrazioni per il 166esimo anniversario della Fondazione della Polizia. Un motto che esalta la costante vicinanza ai cittadini, la passione e la dedizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che rinnovano il proprio impegno ed adeguano costantemente il proprio agire ai cambiamenti sociali a tutela della libertà dei cittadini.

Il programma dell’evento si aprirà martedì 10 aprile alle ore 08:30 in Questura con la commemorazione dei caduti della Polizia e la deposizione di una corona.Alle ore 10.30, in Piazza Del Bacio, nel quartiere di Fontivegge, si terrà la cerimonia Celebrativa nella quale, alla presenza delle Autorità della provincia, saranno consegnati i riconoscimenti al personale della Polizia di Stato distintosi per meriti di servizio. “Considerato il significativo valore simbolico del luogo della cerimonia, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.