Per non dimenticare i nostri eroi: cerimonia in onore del carabiniere di Assisi ucciso a soli 26 anni

Celebrazioni ad Assisi per ricordare il trentennale dalla prematura scomparsa del carabiniere - eroe, Enzo Rosati, Medaglia d’oro al Valor Civile e ucciso all’età di 26 anni. Era il 17 aprile del 1988 quando il V.Brig. Rosati morì in un conflitto a fuoco a Castel Madama (provincia di Roma). E proprio per non dimenticare, nella caserma intitolata alla sua memoria, si è volta la cerimonia alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Umbria, Gen. B. Massimiliano Della Gala e del Comandante Provinciale, Col. Giovanni Fabi, dopo un momento iniziale di raccoglimento presso la tomba sita nel cimitero di Armenzano.

Alla presenza della mamma del militare defunto, Ada Pompei, del fratello, Omero Rosati, del Sindaco di Assisi, Ing. Stefania Proietti, dei familiari delle altre Medaglie d’Oro della provincia di Perugia, delle autorità militari e civili della città serafica, di tutti i Comandanti delle Stazioni Carabinieri del territorio, di una rappresentanza del Cobar CC Umbria e di un folto numero di bambini delle scuole elementari, è stata deposta una composizione floreale ai piedi del busto bronzeo commemorativo dell’eroe, sito nell’atrio della caserma.

Dopo i discorsi ufficiali delle massime autorità, i ragazzi hanno effettuato una visita guidata al Comando Compagnia, mentre i presenti si sono spostati nella Basilica Inferiore di San Francesco dove è stata celebrata una messa da Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi e dal Cappellano Militare dei Carabinieri dell’Umbria, Don Nicholas Hedreul.

Ricorrendo il trentennale dalla morte, il Sindaco di Assisi ha annunciato di voler indire un concorso sulla vita dell’eroe, militare cittadino assisano, da estendere a tutte le scuole di Assisi, proprio come avvenne tanti anni fa ed a cui partecipò, vincendo il primo premio, lei stessa, allora studentessa delle scuole medie.