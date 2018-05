Colpito da un fulmine mentre cerca funghi, task force di soccorritori in azione per salvarlo

Brutta avventura per un cercatore di funghi, colpito da un fulmine mentre si trovava nel parco del Monte Cucco. E’ stata la centrale regionale del 118, intorno alle 17 di lunedì 21 maggio, ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria che è intervenuto nei pressi di Cima Filetta, nel comune di Fossato di Vico, per soccorrere l’uomo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche tre squadre del Sasu partite da Sigillo, Perugia e Spoleto, insieme ad una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, unitamente ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 di Umbria e Marche che hanno stabilizzato il ferito, originario del Fabrianese.

Data la complessità delle operazioni sia per lo stato del paziente che per le condizioni del meteo e non per ultimo, perché si trovava lungo le creste dell’Appennino ad oltre 40 minuti di cammino dalla strada, l’uomo - grazie ad un breve miglioramento delle condizioni meteo - è stato recuperato dall’elisoccorso del 118caro 02 proveniente dalla vicina base di Fabriano (AN), con a bordo un medico anestesista rianimatore ed un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico e trasportato all’ospedale di Fabriano dove è stato ricoverato. Da quanto risulta, non è in pericolo di vita.