Donna fa perdere le tracce dopo un litigio: salvata da task-force, era a terra svenuta

Aveva fatto perdere le proprie tracce dopo una lite casalinga L'allarme è scattato subito dopo anche perchè la donna aveva assunto dei medicinali e quindi si temeva non fosse completamente lucida. Dalle 10.30 di questa mattina la task-force è entrata in azione in zona Cerbara a Città di Castello: in campo unità cinofile, vigili del fuoco, forze dell'ordine. Attivato anche un elicottero per individuare nelle zone di campagna la dispersa. Dopo alcune ore la signora è stata trovata svenuta vicino ad un greto del fiume. E' stata affidata alle cure del personale medico del 118.