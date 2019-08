Verso le Regionali, sinistra e civici pronti alla grande coalizione anti-lega. E Fora azzecca la mossa

Una svolta, almeno sulla coalizione del centrosinistra, c'è stata nella giornata di oggi. Sull'appogio unanime e definitivo del candidato presidente Fora invece ancora fumata nera anche se le sue quotazioni, dopo alcuni giorni neri, sono tornate a risalire. Buona la sua contromossa diramata a mezzo stampa: l'appello ad un accordo di programma con Umbria dei Territori - che aveva chiesto questo ma anche un candidato non autonominato o nominato da pochi - e con la sinistra-sinistra L'Altra Umbria. Quest'ultimi stavolta non hanno escluso un fronte comune anti-Lega con i civici, il centrosinistra e a questo punto anche con il Pd di Verini. La discontinuità è chiesta nei nomi e nei programmi da spostare, a sinistra.

"Abbiamo fatto riunioni a Foligno, Marsciano e Perugia e, a breve, ci incontreremo a Terni per ampliare le sottoscrizioni a questo progetto. Su queste basi si è già riscontrata la prima risposta affermativa da parte dei Socialisti ed è aperta l'interlocuzione proficua con Verdi, Articolo 1 e tutti quei soggetti politici consci del necessario grado di rinnovamento e discontinuità necessari a giocare fino in fondo una partita per la vittoria. Vedremo in queste ore se quella di Verini è stata solo una mossa tattica o la presa di coscienza dell'unico percorso possibile per battere le destre". Tornando al quasi candidato presidente Fora e alla sua strategia, c'è una chiara apertura all'uomo più amato dalla sinistra in Umbria, il sindaco di Gubbio Stirati: "desidero ringraziarlo per avere rivolto, e nuovamente, anche lui, simbolo di un modello vincente, un forte richiamo ad una coalizione unita e pluralista".

E ancora: "Determinante è il lavoro iniziato già da molto tempo dai sociali e civici di Umbria dei Territori, capaci di dare forma concreta ad un attivismo ben organizzato a livello regionale. Così come l’esperienza di Altra Umbria, portatrice di valori importanti e radicati nella nostra cultura. Credo sia davvero arrivato il momento di confrontarci tutti insieme: energie civiche, politiche, associative per offrire alla comunità umbra il miglior progetto di governo possibile per i prossimi anni".La grande coalizione di centrosinistra per non perdere l'Umbria a questo punto è quasi fatta.