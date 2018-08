Vivere in centro - "Per la quiete del vicinato evitate di gettare rifiuti e fare bisogni corporali": cartelli anti-degrado

C’era una volta il negozio-laboratorio dell’orafo Aldo Poeta, istituzione e memoria storica perugina. C’è oggi la Pizzeria Romana, con doppio ingresso al civico 61 di via Ulisse Rocchi e in Piazzetta della Sinagoga, davanti a Palazzo Brutti, fronte Soprintendenza. Ai tempi di Aldo non accadeva (se ne sarebbe fatta una malattia), ma oggi è la regola: proprio sull’angolo dell’edificio – col favore delle tenebre – la gente orina a go-go. Non è un bello spettacolo, né un bell’esercitare l’olfatto a quell’odore acre e disgustoso di ammoniaca.

Oltretutto, la circostanza è aggravata dal fatto che negli ex locali di Poeta oggi è attiva la Pizzeria Romana. Ovvio che somministrazione di alimenti e orina vanno poco d’accordo. Dissuadere gli orinatori abituali non è facile, anche beccandoli sul fatto. Magari qualcuno su di giri, e di livello alcolico alticcio, è capace di passare alle mani. Così siamo ai cartelli affissi lungo la calata della gronda. Il primo recita esplicitamente “Non pisciare qui”.

Il secondo porta un doppio avviso. Il primo: “Se ancora non è chiaro! Il bidone non è più qui, si trova dieci metri più sotto, verso l’Arco”. E tocchiamo il problema dei rifiuti abbandonati per terra. O meglio, dice qualcuno: “Lanciati al volo da vetture di passaggio”. Siamo al puro delirio. Il messaggio a seguire è grafico e rappresenta, stilizzato, uno che fa la pipì. In grande c’è scritto NO! Infine, la precisazione garbata, verso chi di garbo ne ha veramente poco. “Per la quiete del buon vicinato!”. Si otterrà qualcosa, da parte del popolo degli inquinatori e degli orinatori? Ci spero, ma non ci conto.