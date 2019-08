Disordini e vandalismo in centro, giro di vite sui clan della droga: tre espulsi a tempo di record

Dopo i disordini e gli atti vandalici in centro storico portati avanti dai clan della droga che stanno rialzando la testa dopo la repressione degli anni passati, continuano i controlli interforze in tutta l'acropoli coordinati dal Prefetto Sgaraglia e con la collaborazione anche di Polizia Municipale e gli agenti della Provinciale.

Lo scorso 26 agosto sono stati rintracciati due cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno e sono stati subito espulsi dal suolo italiano. Ieri altri controlli e indagini in corso dei quali sono stati fatti accertamenti su 17 persone, tra questi è stato fermato uno straniero che è risultato irregolare, nonché gravato da precedenti. Anche in questo caso la Prefettura ha optato per l'espulsione: il pregiudicato è stato accompagnato in un Centro di Permanenza e Rimpatrio. Con quella odierna, dal 1° giugno ad oggi, salgono a 70 le espulsioni di clandestini in provincia di Perugia.