Centro storico, ubriaco beccato contromano in via della Stella: addio patente

Beccato ubriaco al volante. La polizia municipale di Perugia, nel corso dei controlli in centro nella notte tra il 18 e il 19 agosto, ha beccato un automobilista ubriaco. Il conducente dell'auto, secondo quanto ricostruito, ha imboccato contromano via della Stella.

Gli agenti della municipale lo hanno bloccato in piazza Cavallotti e lo hanno sottoposto all'etilometro. Il risultato è stato 'positivo': superata, abbondantemente, la soglia dello 0,5 di alcol nel sangue. Addio patente, ritirata ai fini della sospensione, e denuncia per guida in stato di ebbrezza.