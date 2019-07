Tragedia in centro storico, ragazza di 28 anni trovata morta

Tragedia in centro storico a Perugia nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio, intorno alle 5. Una ragazza di 28 anni è stata trovata morta alle prime luci dell'alba. La giovane è stata trovata senza vita in via Indipendenza. Sul posto la polizia di Perugia, indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza è caduta dal muraglione.

Pochi giorni fa uno studente di 24 anni era caduto dal muraglione, finendo in ospedale in prognosi riservata. Al Pincetto, invece, sempre pochi giorni fa, i turisti hanno trovato il cadavere di una 50enne.

Notizia in aggiornamento