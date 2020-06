Rissa in centro nella notte tra tre stranieri: arrestati, multati e subito una espulsione

Ancora una rissa in centro storico a Perugia nella notte. I tafferugli sono stati subito riferiti al centralino della Questura che ha inviato, nel giro di pochi minuti, gli agenti della Squadra Volante per evitare che la situazione degenerasse. Al loro arrivo hanno dovuto tenere a bada tre stranieri africani che si stavano picchiando violentemente tanto da procurarsi diverse ferite. Una volta riportati alla calma è scattato il fermo e il trasferimento in Questura dei violenti: nei guai sono finiti due ragazzi del Gambia (rispettivamente di 26 anni e 29 anni) e uno della Costa d’Avorio di 22 anni. Per tutti e tre è scattato l'arresto per rissa aggravata e lesioni. Inoltre sono stati sanzionati per la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Data la sua posizione e il suo curriculum criminale uno dei stranieri è stato subito espulo dal territorio nazionale.



