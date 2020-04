Pusher in taxi in centro per spacciare coca: sequestrati 110 grammi e un vero e proprio tesoretto

Lo spaccio di droga non rallenta neanche ai tempi del blocco sociale ed economico per la pandemia coronavirus. La Guardia di Finanza di Perugia è riuscita a sequestrare un vero e proprio tesoretto (frutto di spaccio) e un importante quantitativo di droga. In pieno centro di Perugia è stato fermato un cittadino albanese - 31 anni - appena sceso da un Taxi. I militari dopo aver constatato nessuna urgenza alla base del suo sportarsi in città - come previsto dalle norme anti-contagio - hanno voluto effettuare una doppia perquisizione (personale e presso la sua popolazione): sequestrati sia 110 grammi di cocaina che tanti soldi in contanti, ben 11mila euro. Lo straniero è stato arrestato e condotto al carcere di Capanne. Sono in corso, inoltre, le procedure che porteranno alle sanzioni previste per chi viola le prescrizioni concernenti il coronavirus: multa da 400 a 3mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.