Volontari rimuovono erbacce dai muri della via... saltano fuori alcune dosi: avvertite le forze dell'ordine

Chi taglia il verde cittadino può trovare di tutto. Persino dosi di droga occultate dagli spacciatori per evitare controlli in caso di fermo. È accaduto sotto via Mattioli - second quanto raccontato da alcuni lettori - dove alcuni volenterosi cittadini si erano messi all’opera per rimuovere la parietaria e il mare di erbacce che crescono rigogliose lungo le scalette di via Cesarei. Novelli – e involontari – Indiana Jones, si sono imbattuti in diversi involucri per la droga.

Evidentemente, anziché cercare buche e anfratti sui muri, i pusher avevano contato sulla persistenza del verde per celare il loro tesoretto al quale attingere a piccole dosi, effettuando il trasporto tramite “cavalli” che fanno la spola tra piazza Piccinino e le scalette della cattedrale. Gli involontari scopritori hanno naturalmente avvertito chi di dovere e sono intervenuti i carabinieri a sequestrare la roba. Della circostanza è stato avvertito anche il sindaco Romizi, che peraltro vive proprio in Porta Sole.