Scippa una ventenne in centro storico, ladro inseguito e braccato da quattro giovani

Ragazza derubata del proprio telefono cellulare e ladro braccato da quattro giovani che sono intervenuti in soccorso della vittima. Tutto è accaduto in un’abitazione del centro storico dove la giovane si accingeva a rientrare. Fermandosi fuori dal portone per fare una telefonata, è stata raggiunta d’un tratto da un uomo – poi identificato per un 40enne di origine tunisina – che le ha strappato dalle mani il telefono cellulare per poi scappare.

Attratti dalle urla della ragazza, quattro giovani di vent’anni non hanno esitato a correre in suo aiuto, mettendosi all’inseguimento del 40enne fino a che non è sopraggiunta una pattuglia della Volante della Questura di Perugia che ha arrestato l’autore del furto con strappo. Al termine delle attività di rito il cittadino tunisino è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Il telefonino è stato restituito alla legittima proprietaria.