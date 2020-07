Centro storico, forze dell'ordine schierate per la 'movida': controlli a tappeto

Controlli a tappeto in centro storico per tutti i fine settimana dell'estate. Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, e la Polizia Locale, annuncia una nota della Questura di Perugia, saranno presenti, anche nella fascia oraria notturna, per le vie del centro storico.

Dall’analisi della situazione con il numero delle persone e le criticità, spiega ancora la Questura di Perugia, "emerge che la fascia oraria maggiormente “sensibile” soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato è proprio quella che parte da prima della mezzanotte alle prime ore del mattino. Le forze di polizia saranno, quindi, impegnate per garantire una “movida” sicura e nel rispetto delle regole".

Il Questore di Perugia, prosegue la nota, chiede la "collaborazione di tutti, gli esercenti e soprattutto dei giovani affinchè il loro divertimento sia all’insegna del rispetto reciproco e del bene comune". Le forze dell'ordine vigileranno sull'abuso di bevande alcoliche, soprattutto da parte dei minori.