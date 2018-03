Un pezzo della vecchia Perugia se ne va: Fagioli, l'addio è definitivo dopo 85 anni: "Grazie a tutte le migliaia di clienti"

Un negozio storico della Vetusta chiude i battenti. Ma il titolare non può esimersi dal rivolgere un pubblico ringraziamento che corona i ben 85 anni spesi al servizio della città. Un volantino affisso alle vetrine, ormai spoglie, del negozio Fagioli di Corso Vannucci recita: “Ringrazio con tutto il cuore le migliaia e migliaia di clienti che ci hanno onorato con la loro amicizia e le loro scelte durante gli 85 anni di questa splendida avventura di lavoro ed umana”. Firmato: Alessio Fagioli.

La sua preoccupazione non è stata tanto quella di svendere gli ultimi prodotti, quanto piuttosto quella di trovare casa alle migliaia di libri accumulati al piano superiore. Ognuno legato a una storia, un’amicizia, un’esperienza. Un mesto saluto, per la Grifagna e per Alessio, uomo di classico stile e raffinata cultura. Anche a nome di quanti – e l’Inviato Cittadino tra quelli – amavano fermarsi da lui per commentare un libro, un fatto, una proposta riguardante la nostra città. Uno scambio di idee sempre fruttuoso: arrivavi lì con la tua idea e ne portavi a casa due. Non solo cravatte e camicie, ma cultura viva e calda umanità. Grazie, Alessio.