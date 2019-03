Flash - L'auto rubata "scappa" dai carabinieri e finisce contro un paletto: due fermati

Prima l'inseguimento tra Borgo XX Giugno e Corso Cavour, poi la corsa dell'auto (rubata qualche giorno fa) con a bordo tre persone terminata contro un paletto. E' quanto accaduto circa un'ora fa in centro a Perugia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i carabinieri stavano inseguendo l'utilitaria risultata rubata e che non si era fermata ad un controllo. Dall'auto, una volta arrestata la marcia a ridosso di una scalinata (come si evince dalla foto), sono scesi due uomini che sono stati fermati dai carabinieri. Un terzo è riuscito a fuggire.

L'inseguimento si è protratto da Ponte San Giovanni a via Sant'Anna dopo che una pattuglia dei Carabinieri aveva intercettato l'auto, provento di furto di un paio di giorni fa. Gli occupanti della vettura non si sono fermati, scappando. Fino all'epilogo nel centro storico della città. A bordo dell'auto c'era una terza persona che si è dileguata. I due fermati sono un italiano e uno straniero.