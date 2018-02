Il giornale dei cittadini/ Centro storico, "Auto imbrattate con un pennarello e rigate, è da mesi che succede"

Amara sorpresa per alcuni residenti del centro storico di Perugia. Le auto parcheggiate da qualche mese sono oggetto di vandalismo. Non solo c'è qualcuno se si diverte ad imbrattare le carrozzerie con un pennarello, ma anche a rigarle. La segnalazione arriva direttamente da due lettori che denunciano l'accaduto.

“Sono ormai diversi mesi che un soggetto di aggira per la via e in piazza Piccinino, disegnando una riga con un pennarello nero sulle fiancate delle auto. Ancora non siamo riusciti a capire chi sia e il perché lo faccia. Le macchine non vengono parcheggiate male..addirittura alla mia è stato fatto questa sera davanti al portone di casa. Inoltre, oltre alla mia auto, ne sono state imbrattate altre due, entrambe in piena piazza. La particolarità del tutto è che viene fatto in qualunque ora, ma sempre in zone 'di passaggio'”. Ma non finisce qui perché, secondo quanto denunciato da una residente, segnerebbe le auto con il pennarello per poi fare delle righe con la chiave.

Anche un altro residente di via Bontempi ci segnala lo sgradevole fatto: “Sono numerosi gli episodi di qualcuno che passa con pennarelli su quasi tutte le macchine della zona e poi passa perfino a rigarle. Purtroppo non sappiamo chi sia costui e non ci sono telecamere”.