Minorenne, incensurato e italianissimo: nello zaino tre chili di marijuana, arresto in centro a Perugia

E' minorenne, incensurato, italianissimo e nello zaino invece che i libri di scuola nascondeva, avvolti in una pellicola per eludere i controlli delle unità cinofile, qualcosa come 3 chili di marijuana divisi in 4 involucri. Il corriere della droga baby è stato scoperto dagli uomini della Squadra Mobile durante controlli mirati in centro storico. Il ragazzino alla vista dei poliziotti, dopo essere sceso da un bus di linea, ha mostrato un certo nervosismo e quindi è stato fermato e perquisito. Il minorenne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato inviato al Centro Prima Accoglienza di Firenze a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria.