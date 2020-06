Centro Porsche Perugia insieme alla Caritas per aiutare le famiglie in crisi nera

Centro Porsche Perugia insieme a Porsche Italia e alla Caritas di Perugia nella campagna “Uniti per Ripartire”, l’iniziativa solidale per sostenere la ripartenza del territorio e attenuare le difficoltà sociali ed economiche causate dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.

Al centro del progetto la lotta contro la povertà alimentare ed educativa nei territori della rete Porsche. Alle famiglie in difficoltà, verranno infatti distribuiti beni di prima necessità, da quelli alimentari ai prodotti per la casa e l’igiene, e ai più giovani verranno donati strumenti digitali per favorire la scolarità a distanza (pc, tablet, stampanti) e le iniziative di socializzazione e insegnamento.

In quest’ottica, per ogni vettura nuova consegnata dal 1 giugno al 10 agosto, il Centro Porsche Perugia devolverà alla sede Caritas di Perugia una somma che sarà destinata ad aiutare 40 famiglie o 10 giovani. Un gesto di affetto e di vicinanza alle persone della città di Perugia dove il Centro Porsche Perugia opera dal 1953.