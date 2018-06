Muraglione di Viale Indipendenza, lavori verso la conclusione: gli interventi e la data

Il fine lavori per il consolidamento di parte del muraglione di Viale Indipendenza andrà qualche giorno oltre la scadenza prevista ad apertura del cantiere: il 24 giugno. Entro i primi di luglio, però, tutto sarà sistemato e soprattutto in tempo per il grande evento perugino Umbria Jazz. Al momento sono stati tolti i semafori e ed è completata l'opera di consolidamento dell'antico muro.

Tra alcuni giorni si avvieranno altri lavori - per un periodo di 3 giorni - per un altro pezzo della fognatura - quella dell'area Brufani - e poi sarà la volta del nuovo asfalto da apporre sul tratto di strada interessato dal cantiere. Per l'assessore ai lavori pubblici Francesco Calabrese entro i primi giorni di luglio tutto ritornerà alla normalità restituendo alla città sia posti auto per il centro storico che una circolazione più scorrevole.

IL PROGETTO - I lavori, il cui importo complessivo ammontava a circa euro 300mila euro, sono stati coperti finanziariamente dalla polizza RCT stipulata da Umbra Acque, mentre la durata complessiva è prevista in 90 giorni (fine lavori entro il 24 giugno 2018).

Complessa l'opera di recupero: consolidamento del muro attraverso perforazioni "per la ricostituzione del piede di appoggio sulle parti oggetto del cedimento, mediante immissione a bassa pressione di apposite malte e nella risistemazione delle porzioni di parapetto e marciapiede interessate dai cedimenti e dalle opere di consolidamento". Videoispezioni della zona indagata e infine la risagomatura e profilatura della sede stradale nella zona del cantiere con relativo ripristino dei binder e tappetino bituminoso d’usura.