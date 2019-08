Danni ad auto e vandalismo al centro di Perugia, arrestato pregiudicato: ferite lievi per un carabiniere

Un pregiudicato straniero ha provocato delle ferite, guaribili in alcuni giorni, ad un Carabinieri durante un controllo in centro storico dopo i disordini avvenuti nelle ultime ore. Si tratta di un tunisino 21enne, in Italia senza fissa dimora, che è stato poi arrestato dai militari per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane, durante un controllo in un locale, scaturito alla richiesta di esibire i propri documenti, ha aggredito i militari, procurando a uno di loro alcune ferite ad un braccio. Nelle ultime notti, infatti, si sono verificati danneggiamenti che hanno interessato alcune vetture parcheggiate in centro storico e in particolare in Via U. Rocchi, in Via Baldeschi e in Piazza Ansidei.