Choc al centro commerciale, ragazzina soccorsa e trasportata in ospedale

E' stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, una giovanissima precipitata questa mattina da circa quattro metri d'altezza da un centro commerciale dell'hinterland perugino. L'allarme al 118 è pervenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 17 dicembre.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'ambulanza con a bordo il personale medico sanitario che ha provveduto a trasportare la ragazza, una minorenne italiana, al pronto soccorso a sirene spiegate. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Accertamenti in corso per ricostruire l'accaduto.

Aggiornamento: la ragazza è ricoverata in Pediatria. Una volta soccorsa dal personale medico sanitario, le sue condizioni sono state rivalutate e fortunatamente non sono gravi.