Notte folle in centro, non solo devastazioni. I clan dello spaccio minacciano e picchiano alcuni giovanissimi

Nuove testimonianze si susseguono dopo la notte folle dei clan della droga in centro a Perugia. Non solo scontri tra rivali stranieri, danneggiamenti ad auto e motorini e inseguimenti nei vicoli, la notte tra il 19 e 20 agosto - secondo quanto appreso da perugiatoday.it da testimoni diretti - il gruppetto formato 4-5 tunisini si è accanito senza motivo anche contro alcuni giovanissimi che si trovavano in centro e stavano percorrendo, intorno alle 1, via delle cantine.

I malcapitati - due minorenni e un maggiorenne - si sono beccati all'inizio insulti e minacce e poi uno di loro - un ragazzo di 18 anni - è stato picchiato e mandato ko. I giovani hanno riconosciuto gli aggressori grazie ai video pubblicati dal nostro giornale (1) vandali in azione 2) rissa tra clan) ed hanno così segnalato il tutto.

"Il nostro amico sta bene solo qualche livido, uguale per le ragazze, ma siamo stufi, stufi di non sentirci sicuri nella nostra città": ci hanno riferito contattando la nostra redazione. Serve, oggi come in passato, il pugno di ferro di Comune e Forze dell'Ordine per evitare che i clan dello spaccio ritornino a spadroneggiare nelle piazze e nei vicoli del centro storico. Purtroppo ci sono tutti i segnali per un potenziale ritorno. Perugia non può e non deve permetterlo.