Centrale Umbra, ramo pericolante sulla carreggiata

Ramo pericolante in superstrada. I vigili del fuoco sono entrati subito in azione a Santa Maria degli Angeli per liberare la carreggiata della superstrada Centrale Umbra da un ramo pericolante che ha invaso la corsia in direzione Perugia. Traffico rallentato.

Nella notte tra il 4 e 5 febbraio i vigili del fuoco hanno effettuato più di quaranta interventi tra Perugia, zona Trasimeno e nel Marscianese per rimovere degli alberi sradicati dal vento che si sono abbattuti sulle auto in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti.

A Castel del Piano, intorno alle 2.30, il ponteggio che sorreggeva una maxi immagine di Padre Pio è stato abbattuto dal vento ed è piombato su alcune vetture parcheggiate. In azione i vigili del fuoco di Perugia.