Mattina di follia sulla Centrale Umbra: pedone e ciclista percorrono l'affollata arteria

Una passeggiata a piedi e in bicicletta...ma sulla trafficata e proibita - per pedoni e ciclisti - statale 75 che congiunge Foligno a Perugia. Un uomo e una donna, in orari differenti, il giorno di Ferragosto hanno messo a rischio la propria incolumità e quella degli altri regolarmente in transito con moto e auto. Alcuni automobilisti hanno segnalato questi due "ostacoli" ai Carabinieri che si sono immediatamente portati sulla Centrale Umbra per mettere in sicurezza e portare via dall'affollata arteria prima un uomo che era piedi e si stava dirigendo verso Perugia, e poche ore dopo una donna, in bicicletta, con direzione Foligno.