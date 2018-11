Ha affrontato gioie e dolori della sua amata terra senza mollare mai: super nonna compie 100 anni: "Un esempio"

E' stata una insegnante, un punto di riferimento per la comunità nursina soprattutto durante il terremoto del 1979. Una donna forte che oggi ha solcato un traguardo importante: 100 anni, un secolo di vita affrontato con dedizione per il lavoro e per la famiglia. Lei, questa splendida signora centenaria, è Egle Finocchioli De Angelis, festeggiata anche dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha voluto renderle omaggio.

“E’ bello e particolarmente piacevole prendersi una pausa per momenti come questi, che riscaldano il cuore e l’anima e ci danno la forza per andare avanti e guardare al futuro con fiducia e ottimismo – ha detto -. Egle è una donna di una generazione forte che anche nel precedente terremoto del 1979 è stata punto di riferimento e con il suo lavoro di insegnante ha contribuito a formarne altre. In un momento in cui cerchiamo di ricostruire anche la comunità – prosegue il Sindaco - abbiamo bisogno di esempi come questi”.

E lo sprone è arrivato diretto dalla stessa signora Egle che, senza giri di parole, ha detto chiaramente: “le nostre sale le rifaremo!”, riferendosi all’accoglienza ricevuta nel container che attualmente ospita il comune. Una vita segnata dalla dedizione all’insegnamento e alla famiglia, accanto al marito Giuseppe De Angelis, anche lui primo cittadino di Norcia.