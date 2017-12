La lotta alla leucemia e ai tumori non va in vacanza, 300 ospiti d'eccezione per il Chianelli

Sono stati oltre 300 gli ospiti della tradizionale cena di beneficenza “È Natale regala un sorriso” organizzata dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” all’Hotel Brufani di Perugia. La serata, giunta ormai all’undicesima edizione, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica, per la cura e per l’assistenza di pazienti, bambini ragazzi e adulti, malati di leucemie, linfomi e tumori solidi.



A fare gli onori di casa i fondatori del Comitato Franco e Luciana Chianelli. Presenti anche la presidente della Regione Catiuscia Marini, i consiglieri regionali Carla Casciari e Claudio Ricci, il rettore dell’Università di Perugia Franco Moriconi, il prefetto Raffaele Cannizzaro, l’assessore comunale Edi Cicchi, il direttore dell’azienda sanitaria Emilio Duca e i primari delle Strutture complesse di Ematologia, Brunangelo Falini e di Oncoematologia pediatrica, Maurizio Caniglia.



Numerosi gli ospiti rappresentanti della sanità, medici, ricercatori, specializzandi, dell’Università, come il professor Mauro Volpi, e dell’imprenditoria locale, come il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni e tantissimi amici, volontari e sostenitori del Comitato. Nel corso della serata un piacevole momento con il ventriloquo Nicola Pesaresi, noto per la trasmissione “Tu si que vales”. Il presidente Franco Chianelli ha ribadito la necessità di continuare a sostenere tanti medici e ricercatori che rappresentano il fiore all’occhiello della sanità umbra. Una scuola di prestigio, iniziata con il professor Massimo Fabrizio Martelli e oggi portata avanti da Brunangelo Falini che grazie alle sue scoperte, che gli sono valse numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, contribuisce ad aiutare tantissimi malati provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo. La serata si è conclusa con una lotteria con splendidi premi messi a disposizione da Brunello Cucinelli, dalla profumeria Bottini, dalla Gioielleria Sandra.