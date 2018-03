I presidenti Berlusconi e Tajani invitati in Umbria per un matrimonio da favola: fiori d'arancio in casa Forza Italia

Prima la rielezione alla Camera, nelle lista della sua amata Forza italia, poi i fiori d'arancio con il suo storico compagno, molto riservato e così differente dalla sua futura sposa. L'onorevole Catia Polidori, numero uno forzista in Umbria, con salde radici a Città di Castello ma residente a Roma, domani pomeriggio intorno alle 17,30 convolerà a nozze nella sua città natale - come dicono tutti i rumor - per poi andare si dice in un relais a 4 stelle situato tra Perugia e l'Altotevere. Si attendono ospiti di grande importanza e con tanto di scorta tanto è vero che le forze dell'ordine di casa nostra sono state ben allertate. Il big più atteso è certamente il presidente Silvio Berlusconi, da sempre amico e mentore della biondissima Catia.

Altro atteso ospite, secondo le indiscrezioni, è il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anche lui forzista della prima ora e possibile carta berlusconiana per un governo di larghe intese qualora fallissero l'appuntamento sia il Movimento 5 Stelle che la Lega, Molti gli imprenditori e i politici locali tra cui, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e si parla anche dell'arrivo del presidente del gruppo di Fi alla Camera Renato Brunetta. Un matrimonio sicuramente blindato. La futura sposa avrebbe chiesto un dono speciale al presidente Berlusconi, oltre che la sua presenza, una delle sue canzoni preferite rigorosamente in francese.