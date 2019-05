Il blitz: 136 chili di marijuana e 10mila euro in contanti, umbro di 45 anni arrestato

Corriere della droga beccato subito dopo la consegna. Una montagna di marijuana e 10mila euro in contanti. La Guardia di Finanza di Catania, ha sequestrato a Misterbianco 136 chili di marijuana e circa 10 mila euro in contanti. I militari hanno arrestato un umbro di 45 anni, gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

L'uomo è stato fermato dai militari dopo la consegna del carico in un deposito di Misterbianco, nel Catanese. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno controllato il furgone guidato dall'umbro e hanno trovato nel doppiofondo dell'abitocolo una valigetta con 10mila euro in contanti. Arrestato e rinchiuso in carcere.