Tragedia a Castiglione del Lago, giovane muore travolto dal treno

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 26 luglio a Castiglione del Lago. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un giovane è morto, travolto dal treno in transito sulla tratta Castiglione-Terontola, in un tratto boschivo fuori dagli abitati. L'allarme è scattato intorno alle 20.45. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria di Arezzo. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. Secondo quanto appreso il ragazzo - tra i 20 e 30 anni - non aveva con sé né documenti né cellulari. Gli investigatori della Polfer stanno cercando di identificarlo.

All'alba del 20 giugno di quest'anno si era verificata una tragedia simile: tra Panicale e Castiglione del Lago, una donna di 46 anni è morta, travolta dal treno in corsa.