Autofficina abusiva e rifiuti speciali pericolosi, scatta il sequestro: mega multa e denuncia

Blitz dei carabinieri forestali della stazione di Passignano sul Trasimeno. I militari hanno scoperto un'autofficina abusiva in località Marchetti, nel comune di Castiglione del Lago. I carabinieri hanno sequestrato l'officina e il deposito dei rifiuti speciali - pericolosi e non - trovato vicino all'attività. Una discarica con carcasse autovetture, batterie al piombo, filtri olio motore esausti, blocchi motore, fusti metallici contenenti olio motore esausto e pezzi di auto.

L'uomo trovato nell'officina è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non e combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. E non è finita qui. Sono scattati anche il sequestro dell'officina per esercizio di attività di autoriparazione in assenza di titoli abilitativi e una maxi sanzione da 5167,57 euro.