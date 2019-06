Tragedia all'alba, donna muore sotto al treno: indagini in corso

Tragedia all'alba in Umbria: una donna è morta investita da un treno. L'incidente si è verificato tra Castiglione del Lago e Panicale, poco prima delle 5.30 di oggi, giovedì 20 giugno. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Sul posto la polizia ferroviaria di Siena e Terentola. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Il traffico ferrioviario è stato sospeso dopo l'incidente e riattivato poco prima delle 8. Tra le ipotesi al vaglio quella dell'incidente e quella del tragico gesto volontario da parte della donna.



Come spiega Ferrovie italiane "dalle 5.25 il traffico ferroviario fra Terontola e Chiusi Chianciano-Terme (linea convenzionale Firenze – Roma) è sospeso per l’investimento di una persona fra Castiglione del Lago e Panicale. Treni 3164 (Chiusi - Firenze), 6604 (Chiusi - Pistoia) e 581 (Firenze – Roma) deviati sulla linea AV Firenze – Roma fra Chiusi ed Arezzo con soppresse fermate intermedie. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito". Alle 7.50 "riattivato il traffico ferroviario su un solo binario, a senso unico alternato, fra Terontola e Chiusi Chianciano-Terme con ritardi fino a 60 minuti".

Notizia in aggiornamento