Castiglione del Lago, un importante aiuto alle neo mamme: ecco come ottenere l'assegno di maternità

Come ottenere l’assegno di maternità nel comune di Castiglione del Lago. E’ lo stesso ufficio Politiche Sociali del Comune ad informare che la domanda di Assegno, anche per l'anno 2018, può essere inoltrata presso l'Ufficio URP in Via del Forte, 46, piano terra entro 6 mesi dalla nascita del figlio e dei figli.

Ne hanno diritto tutte le donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, in possesso della carta di soggiorno illimitata: per le sole cittadine di Tunisia, Algeria e Marocco è sufficiente il permesso di soggiorno per motivi familiari. Non possono ottenere l'assegno le donne che già beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.Lgs. n. 151/2001, il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che riguarda le lavoratrici dipendenti, autonome e le libere professioniste.

“L’assegno alla maternità - spiega l'assessore alle politiche sociali Alessio Meloni - si inserisce nelle misure di sostegno ai genitori, insieme all’assegno nucleo familiare, a quello di reddito di inclusione e a quello di ‘family help’. Tutte le informazioni a riguardo sono presenti nel sito del Comune di Castiglione del Lago”.

“A completare il quadro degli interventi per la famiglia vi è la possibilità di richiedere autonomamente, presso il portale Inps, il bonus bebè ed il bonus asilo nido. Consigliamo in questo caso di fare la domanda di richiesta prima possibile. Credo che tutte le iniziative messe in campo negli ultimi due anni dal governo nazionale, regionale e a completare dall’Unione