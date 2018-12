Falciato da un'auto, uomo trasportato in ospedale: è in prognosi riservata

E' in prognosi riservata un 60enne che nel tardo pomeriggio di ieri, a Castiglione del Lago, è stato investito da una utilitaria. Violento l'impatto contro il parabrezza dell'auto; è accaduto nei pressi della Piazza G. Marconi, davanti a un bar da dove il pedone era appena uscito.

Immediato l'allarme ai soccorsi da parte dei presenti; sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare il 60enne all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con il codice di massima gravità. I medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi mentre sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Castiglione del Lago per ricostruire la dinamica dell'impatto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.