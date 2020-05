Umbria, treno merci carico di acciaio deraglia a Sanfatucchio: danni ma nessun ferito

Nessun ferito, ma molti danni e alcuni incendi da domare. E' questo il bilancio dei soccorritori che dalle 14,30 sono intervenuti sulla ferrata all'altezza di Sanfatucchio (Castiglione del Lago) per il deragliamento di un treno merci proveniente da Terni con destinazione Chiasso. Tutti i vagoni trasportavano acciaio. Solo un vagone è uscito dai binari. Come detto nessun ferito ma è stata danneggiata la linea ferroviaria. L'impatto ha causato vari focolai di incendio lungo un tratto di ferrovia tra Moiano e S. Fatucchio, per circa 3 chilometri. Sul posto 3 squadre dei Vigili del Fuoco del comando Perugia, 1 squadra di Montepulciano e carabinieri, Polfer e tecnici delle ferrovie.

