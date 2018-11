Tentano di assaltare le Poste, ma qualcosa va storto: banditi messi in fuga

Non ha fatto in tempo a riaprire, che già i malviventi hanno cercato di depredarlo. Colpo (questa volta) andato a vuoto, quello messo in atto intorno alle 22 di venerdì sera. ai danni dell'Ufficio postale in via Fratelli Rosselli che aveva riaperto i battenti il 31 ottobre dopo alcuni lavori di manutenzione durati circa un paio di settimane.

Questa notte i ladri hanno tentato di penetrare all'interno dei locali dell'ufficio postale, ma senza riuscire a portare via nulla. Non è chiaro se siano stati messi in fuga dall'allarme scattato o dall'arrivo dei carabinieri, giunti sul posto dopo che qualcuno ha segnalato il tentativo di furto. Sul posto dunque sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. Non è la prima volta che l'ufficio postale subisce un furto.