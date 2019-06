Rischio furti in abitazione, tam tam sui social per un'auto sospetta: "Fate foto e prendete targa"

A Castiglione del Lago e d'intorni è partito un tam-tam sui social in chiave prevenzioni furti in abitazione. Nel mirino c'è una presunta auto sospetta che si sta aggirando in questa area del Trasimeno. Alcuni cittadini hanno già avertito i Carabinieri del Comando di Città della Pieve che stanno pattugliando il territorio. L'auto segnalata è una Fiat Punto - modello anni 2000 - di colore verde acqua. All'interno secondo i testimoni che hanno lanciato l'allarme "tre uomini" con il volto parzialmente travisato da cappelli e occhiali da sole. L'auto sospetta è stata vista passare lentamente davanti abitazioni e palazzi per poi ripartire velocemente quando è stata notata. Non c'è la conferma su eventuali furti già perpetrati. Nell'annuncio si chiede di "fare una foto o prendere il numero di targa" per poi consegnare il tutto alle forze dell'ordine.