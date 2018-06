I Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, dopo una serie di controlli mirati nelle sale giochi. hanno sorpreso due minorenni in un centro scommesse di Castiglione del Lago. Impossibile negare l’evidenza: i ragazzi avevano ancora in mano le schedine di alcune puntate appena giocate - 120 euro i soldi investiti - e stavano seguendo sui monitor le gare sportive per verificarne il risultato finale.

Ma i due minorenni non potevano neppure mettere piede in questi locali, né puntare delle somme di denaro, in quanto, per legge, è proibita ai minori di 18 anni la partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro. Il c.d. “decreto Balduzzi”, in particolare, ha ulteriormente inasprito le sanzioni per i titolari dei

punti scommessa che consentono la partecipazione ai giochi pubblici di minorenni. Secondo la norma, infatti, l’esercente è tenuto a richiedere agli avventori l’esibizione di un documento di riconoscimento, qualora non sia sicuro della loro maggiore età.

I Finanzieri, in collaborazione con personale dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, hanno contestato all’esercente della sala scommesse la sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da 5mila a 20mila euro. Inoltre, il proprietario, che in quest’occasione rischia la chiusura del locale da 10 fino a 30 giorni, dovrà prestare molta attenzione in futuro perché in caso di recidiva è prevista anche la sanzione accessoria della revoca della licenza.