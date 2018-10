Castiglione del Lago, la riapertura della piscina diventa un caso: l'asta va deserta

È andata deserta la gara per l'affidamento della gestione della piscina comunale "Ninfea" di Castiglione del Lago. Nonostante la manifestazione d'interesse regolarmente presentata, nella prima fase della procedura, da parte di tre potenziali gestori provenienti da Toscana e Marche, nella successiva fase, che si è conclusa ieri mattina, non è pervenuta alcuna offerta.

«Nessuno dei tre soggetti ha presentato la busta con l'offerta completa e dettagliata - afferma deluso il sindaco Sergio Batino -, e questo nonostante che avessero manifestato il proprio interesse ben tre potenziali gestori. La pregressa impossibilità tecnica e giuridica a procedere all'affidamento diretto, pur a fronte della precedente dichiarazione di disponibilità ad assumere la gestione da parte di un operatore del settore, ci aveva poi costretto appunto ad attivare una nuova procedura di affidamento. Sono profondamente dispiaciuto che a causa di questi tre inopinati “abbandoni” si determineranno ulteriori ritardi nella fruizione di un impianto sportivo che è il vanto del nostro paese. Pur avendo agito, negli scorsi mesi, con tempi serrati per il raggiungimento dell’obiettivo e dovendo prendere atto della mancata presentazione - ribadisce il sindaco - delle offerte economiche da parte di soggetti che avevano già manifestato il loro interesse in tal senso, mi assumo personalmente ogni responsabilità per quanto accaduto».

L'Amministrazione comunale sta lavorando in queste ore per vagliare tutte le possibilità delineate dalla normativa di riferimento, al fine di riaprire la piscina in tempi brevi mentre, contemporaneamente, si stanno affrettando i tempi per la redazione e pubblicazione del secondo bando di gara, inerente all'affidamento per 25 anni dell'attuale impianto e alla realizzazione delle piscine all'aperto.