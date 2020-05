Tragedia al Lago, con Piero Bricca se ne va un testimone del giallo del Trasimeno: la morte del dottor Narducci

Piero Bricca aveva 70 anni quando è rimasto vittima, cadendo dalla barca e annegando, forse dopo un malore, mentre pescava nel suo amato Lago Trasimeno. Hanno ritrovato la sua barca capovolta e il corpo, trascinato dalle onde, ad un centinaio di metri di distanza. Piero Bricca non era un semplice pescatore, non era uno dei tanti dipendenti provinciali di casa nostra (maresciallo in pensione della Polizia provinciale), ma per chi è appassionanto al caso Narduci - il medico trovato morto al Trasimeno e al centro di indagini sul cosiddetto Mostro di Firenze - Bricca è l'uomo che ha per giorni cercato il medico, nello specchio d'acqua, e infine ritrovato.

Quel cadavere ripescato tre giorni dopo sarà al centro di una indagine che tanto ha fatto discutere e fa discutere ancora: era Narducci oppure no? Per il procuratore Mignini e il super-poliziotto Giuttari "no" per il Tribunale di Perugia non ci sono misteri. Narducci è morto al Trasimeno, una sorta di disgrazia. Il Tribunale di Firenze ha ribadito che non ci sono collegamenti con il medico perugino e il mondo legato al Mostro. Anche se molti testimoni, di quel mondo piccolo e oscuro della provincia toscana, lo avevanno risconosciuto, seppur con altri nomi. Non sono stati considerati credibili.

Bricca, il maresciallo-pescatore, aveva ricostruito nei verbali del pm Mignini quei giorni delle ricerche al centro del giallo. E ammise, a distanza di anni, correva l'anno 1985 per le note vicende, che era ancora stupito dell'annegamento di Narducci, che conosceva seppur di vista: "Insieme al collega Paolo Gonnellini, la notte stessa della scomparsa (di Francesco Narducci n.d.r.) trovammo la barca, poco dopo la mezzanotte. Eravamo in compagnia del dottor Alberto Speroni, del questore Francesco Trio, del padre del Narducci e del professor Antonio Morelli. Ricordo che il professor Ugo Narducci si chiedeva, e mi chiedeva, dove potesse trovarsi suo figlio, come se avesse bisogno di conforto. Non riuscivamo a capire come un provetto nuotatore qual era Francesco Narducci, che io peraltro conoscevo solo di vista, potesse essere annegato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E aggiunse: "In quel tempo giravano le voci del possibile coinvolgimento di un medico nei delitti del 'mostro'' e della sua abilità a usare il bisturi. Ricordo anche che nei giorni seguenti la scomparsa i familiari di Narducci fecero venire dei maghi e anche una donna che ospitai sulla mia motovedetta, insieme al professor Morelli, che me li presentò come sensitivi, e a un altro dottore. Usarono dei pendolini e altri accessori magici". Con Piero Bricca se ne va un pezzo di storia di questo mistero del Trasimeno. L'ultimo saluto al maresciallo-pescatore è previsto 20 maggio alle ore 15, alle esequie che si svolgeranno nella Chiesa parrocchiale di Panicarola.