Liquami nel Rio Pescia, moria di pesci: denunciati i titolari di un allevamento

Sarebbero i liquami sversati nelle acque del torrente la causa della anomalia moria di pesci nel Rio Pescia, a Castiglione del Lago, resgistrata nei giorni scorsi su un tratto di 2,5 chilometri fino alla foce del Trasimeno. Liquami provenienti da un allevamento di maiali e riversati nel torrente senza alcun tipo di controllo e di autorizzazione.

I titolari dell'azienda sono stati denunciati, al termine delle indagini condotti dai carabinieri forestali sulla scorta dei rilievi effettuati in collaborazione con i tecnici dell'Arpa. Il sopralluogo all'interno dell'allevamento, riferiscono i carabinieri, ha fatto rilevare la presenza di rifiuti speciali, abbandonati in varie aree dell'azienda come lavandini, vecchi silos dismessi, rifiuti di ferro, fusti, lavandini