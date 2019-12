Fiamme in una camera, paura in un'abitazione: accertamenti in corso

Fiamme in un'abitazione di Villastrada, a Castiglione del Lago. L'incendio, in particolare, ha interessato una stanza dell'abitazione. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, sono riusciti a contenere l'avanzata del fuoco e a limitarlo al solo ambiente.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.