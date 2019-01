Trasimeno, Capodanno in ospedale per un bimba ustionata alla mano

I petardi non perdonano a Castiglione del Lago dove una bambina è dovuta ricorrere alle cure dei medici per una ustione lieve alla mano causata da un fuoco d'artificio. A Castiglione del Lago il sindaco Sergio Batino aveva diffuso una nota invitando ad acquistare il materiale pirotecnico solo in negozi autorizzati con la garanzia di produzione sicura. Purtroppo per la piccola non è bastato e si è ustionata alla mano. Due adulti sono stati soccorsi in ospedale per intossicazione alcolica e per abuso di sostanze stupefacenti.