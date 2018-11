Fermato per un normale controllo, dà di matto e si scaglia contro i militari: arrestato

E' stato fermato per un normale controllo, ma alla fine è stato arrestato dai carabinieri per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. E' quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 18 novembre, intorno alle 23.30. L'uomo si trovava a bordo della propria auto fermo in una piazzola di sosta quando è stato avvicinato dai militari che in quel momento stavano effettuando dei controlli sul territorio a Castiglione del Lago.

Non solo avrebbe cercato di scappare, ma pur di sottarsi ai controlli ha iniziato a dare in escandescenza. Già conosciuto quale assuntore di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di mostrare i documenti e sottoporsi agli accertamenti tossicologici. L'uomo ha opposto strenua resistenza, tanto da sferrare anche un calcio e inveendo, anche fisicamente, contro i militari. Da lì è nata una collutazione fino a quando il giovane non è stato bloccato.

Per lui è scattato l'arresto in attesa del processo con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto come misura l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La difesa - avvocato Francesco Gallo - ha chiesto un termine a difesa e il processo riprenderà il 14 dicembre.