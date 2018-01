Tragedia a Castiglione del Lago: non rispondeva da giorni, trovata morta in casa

Trageda a Castiglione del Lago nel pomeriggio di venerdì 19 gennao. La Polizia Locale ha scoperto il cadavere di una donna di anni 67 in un appartamento in località Trasimeno Primo nelle vicinanze dell'ex Villaggio Rigutini.



Alle ore 18 il proprietario dell'appartamento, non avendo più notizie dell'affittuaria da qualche giorno e dopo aver tentano più volte di contattarla senza risposta, ha chiamato la Polizia Locale di Castiglione del Lago. Gli agenti, coordinati dal Maggiore Mauro Botticelli, Comandante di Castiglione, sono entrati nell'appartamento forzando la porta ed hanno trovato la signora riversa a terra, morta e in avanzato stato di decomposizione.

Il Maggiore Botticelli, appena ricevuto il nulla osta dal magistrato di turno, ha attivato immediatamente la Polizia Mortuaria. I necrofori hanno provveduto a rimuovere la salma e l'hanno trasferita all'obitorio di Perugia presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia per gli accertamenti di rito sulle cause della morte.