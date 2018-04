Donna investita lungo la strada, trasportata in ospedale in codice rosso: è in prognosi riservata

E' in gravi condizioni un'anziana di 81 anni investita nella mattinata di ieri, venerdì 13 aprile, a Petrignano del Lago, frazione del Comune di Castiglione del Lago. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma l'anziana, dopo essere stata investita da un veicolo, è stata immediatamente soccorsa e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per prestarle le prime cure. Poi, la corsa in ospedale, dove attualmente si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia Toracica del Santa Maria della Misericordia di Perugia. I medici, vista la gravità delle ferite riportate, non hanno ancora sciolto la sua prognosi. Gli accertamenti per chiarire quanto accaduto, sono affidati agli agenti della polizia municipale di Castiglione del Lago.