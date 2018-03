Il Trasimeno sarà più sicuro, apre il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco: attivo 24 ore su 24

A Castiglione del Lago aprirà il quarto distaccamento volontario dopo quelli di Sellano, Norcia e Città della Pieve. L'attività è prevista dalla metà di aprile dopo che sarà terminato il corso dei volontari i quali consentiranno un servizio per 365 giorni, 24 su ore 24. La sede del distaccamento sarà all'interno dei locali costruiti per la Polizia Provinciale dopo un accordo di programma fra Provincia di Perugia, Comune di Castiglione e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia.

"Un servizio garantito per tutto l’anno dal Corpo dei Volontari VVFF con continuità annuale – ha spiegato Marino Mencarelli, consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di castiglione del Lago – per garantire finalmente la necessaria sicurezza alla popolazione del comune più lontano dell’Umbria da una caserma dei vigili. Credo che tutti i cittadini saranno più tranquilli e si sentiranno più sicuri: la caserma sarà attrezzata infatti con mezzi adeguati e anche con esperti vigili nautici dotati di gommone per meglio fronteggiare le esigenze di soccorso e quindi gli interventi richiesti dalla popolazione nell'intero comprensorio del Trasimeno. Proprio il controllo e la sicurezza del lago fa del luogo prescelto, come sede della caserma, la migliore soluzione possibile a Castiglione".

Sono 16 i partecipanti al corso e altri 12 volontari sono stati già formati nel 2017: la caserma potrà poi contare anche su alcuni vigili volontari che hanno fatto il servizio militare nel corpo, fino che esisteva la leva obbligatoria, e sono attualmente "vigili discontinui" pronti ad entrare nei turni a Castiglione. Tutti i volontari sono stati formati come la prevenzione degli incendi, della vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, la vigilanza e il controllo durante le manifestazioni all'aperto, corsi specifici sulla sicurezza antincendio ai dipendenti di ditte ed enti esterni per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.