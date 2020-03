Coronavirus, Comune di Castiglione del Lago: "Un nostro cittadino è risultato positivo"

Il Comune di Castiglione del Lago ha confermato, sulla propria pagina Fb, che un tampone di un cittadino è risultato positivo al virus COVID-19. "Dalle prime informazioni la fonte di trasmissione è esterna al territorio comunale". Quindi ancora una volta un contagio di importazione in Umbria dove non ci sono focolai del virus. La quarantena è già stata attivata e le indagini epidemiologiche della USL sono in fase avanzata. "L’Amministrazione Comunale rinnova - scrivono dal Palazzo - la piena fiducia nelle procedure della direzione sanitaria e della task force regionale e nel contempo, in un quadro precauzionale, il Sindaco ha ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile".